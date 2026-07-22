Казахстан може припинити транспортування нафти до експортного терміналу в РФ через побоювання танкерних компаній

Казахстан може зупинити транспортування нафти трубопроводом до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська через побоювання танкерних компаній щодо відправлення суден до цього об'єкта на тлі нападів на танкери, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, термінал КТК на російському узбережжі Чорного моря мав припинити приймати нафту, що транспортується трубопроводом. Припинення поставок мало розпочатися у вівторок, однак наразі невідомо, чи цей процес уже розпочався.

Як зазначає Bloomberg із посиланням на двох осіб, обізнаних із ситуацією, ризики для танкерних перевезень поставили під загрозу експорт Казахстану.

"Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ мав припинити приймати нафту, що транспортується трубопроводом, оскільки танкерні компанії надто побоюються відправляти свої судна до цього об'єкта, повідомили дві особи, обізнані з цим питання", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-21/kazakhstan-to-stop-piping-oil-to-black-sea-after-tanker-attacks