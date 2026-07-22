Флеш привітав рішення Зеленського щодо призначення Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) привітав майбутнє призначення Михайла Драпатого на посаду Головнокомандувача Збройних сил України, заявивши, що очікував на це рішення та вважає його важливим для подальших змін в армії.

За його словами, рішення про призначення нового очільника Збройних сил України є важливим кроком, який може вплинути на подальші зміни в армії. Бескрестнов також висловив вдячність президенту України за ухвалене рішення.

"Як довго я на це чекав. У нас новий Головком, і цим Головкомом є Михайло Драпатий. Дякую Президенту за це складне, але неймовірно круте рішення", – зазначив радник президента у дописі, поширеному ввечері вівторок у Facebook.

Бескрестнов заявив, що вірить у те, що прихід Михайла Драпатого на посаду Головнокомандувача ЗСУ стане початком нового етапу для української армії.

"Ось побачите, армія стане іншою. Я вірю в це", – наголосив він.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що на посаду головнокомандувача ЗСУ буде призначено Михайла Драпатого замість Олександра Сирського.

Окрім того, президент також повідомив, що запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову "достойну позицію" у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову України та забезпечити її розвиток.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1CvCjezZnd/?mibextid=wwXIfr