Сибіга обговорив із главою МЗС Нідерландів посилення ППО України та військову допомогу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з міністром закордонних справ Нідерландів Томом Берендсеном, під час якої обговорив зміцнення повітряного щита України, збільшення військової допомоги та збереження тиску на Росію.

"Я поспілкувався зі своїм голландським колегою @ministerBZ (Томом Берендсеном – ІФ-У), щоб подякувати Нідерландам за незмінну підтримку України та нашого народу", – написав глава українського МЗС у соціальній мережі Х.

За його словами, він поінформував Берендсена про руйнівні наслідки останніх масштабних атак Росії на Київ та інші українські міста.

"Ми обговорили питання зміцнення повітряного щита України, збільшення військової допомоги та збереження сильного тиску на Росію", – зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ України також висловив вдячність Нідерландам за солідарність і наголосив на важливості продовження тісної співпраці для зміцнення стійкості України та спільної безпеки.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2079615415945216351?s=46