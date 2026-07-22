Сили оборони відбили з початку доби 188 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 188 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 65 авіаційних ударів із застосуванням 192 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6483 дронів-камікадзе та здійснив 2334 обстріли позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Слов'янському напрямку, де агресор здійснив 24 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41363