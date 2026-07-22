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Сенат США включив до законодавчого календаря законопроєкт про підтримку України

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Сенат США включив законопроєкт H.R.2913 "Закон про підтримку України" до свого законодавчого календаря після другого читання, що відкриває можливість для його подальшого розгляду на пленарному засіданні, йдеться на офіційному сайті Конгресу США.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Конгресу, остання дія щодо законопроєкту відбулася 20 липня 2026 року в Сенаті: документ було прочитано в другому читанні та внесено до законодавчого календаря Сенату в розділі "Загальні питання" під номером 462.

Законопроєкт H.R.2913 "Закон про підтримку України" був внесений 14 квітня 2025 року членом Палати представників США Грегорі Міксом (Демократична партія, Нью-Йорк).

Документ перебуває у віданні низки комітетів Палати представників, зокрема Комітету із закордонних справ, Комітету з транспорту та інфраструктури, Постійного спеціального комітету з розвідки, Комітету із податків і зборів, Комітету з регламенту, Комітету з питань судової влади, Комітету з фінансових послуг, Комітету зі збройних сил та Комітету з бюджету.

За інформацією Конгресу США, щодо законопроєкту було проведено одне іменне голосування.

Джерело: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/2913/all-actions

#законопроєкт #підтримка #сша
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