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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США відзначив розвиток української системи багатошарової оборони

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Україна за останні кілька років суттєво посилила спроможності своєї багатошарової протиповітряної оборони завдяки розвитку власної промислової бази та підтримці міжнародних партнерів, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Комітеті Сенату з асигнувань у Вашингтоні.

Під час слухань старший сенатор США та член Демократичної партії Річард Дурбін запитав, який вплив матиме на Україну можливе припинення фінансування протиповітряної оборони протягом трьох років.

У відповідь Кейн наголосив на розвитку українських оборонних спроможностей.

"Пане, я хочу підкреслити, що неймовірна робота, яку виконує українська промислова база, полягає в масштабуванні власних можливостей. Це варіюється від їхніх можливостей "земля-повітря" до можливостей "повітря-повітря", – сказав він.

Генерал зазначив, що нещодавно відбулося перше знищення літака в повітрі, коли український винищувач F-16 збив російський винищувач: "Зазначу, що нещодавно ми мали перше знищення літака в повітрі, коли український F-16 збив російський винищувач".

Він додав, що здатність України масштабувати багатошарову оборону значно зросла за останні кілька років завдяки підтримці партнерів.

"Тож я думаю, що їхня здатність масштабувати багатошарову оборону пройшла довгий шлях за останні кілька років завдяки допомозі багатьох", – резюмував голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Джерело: https://www.youtube.com/live/vs35_8_CyTY?is=2n1uvRsiZnw_TRWT

#підтримка #оборона #сша
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