Кличко подякував Сирському за оборону Києва та службу в ЗСУ і побажав Драпатому успіхів на посаді головнокомандувача

Міський голова Києва Віталій Кличко подякував генералу Олександру Сирському за службу, зокрема за організацію оборони столиці у 2022 році, та побажав Михайлу Драпатому успіхів на посаді головнокомандувача Збройних сил України на тлі майбутньої зміни керівництва ЗСУ.

Кличко зазначив, що ближче познайомився із Сирським у лютому 2022 року під час оборони Києва, коли необхідно було ухвалювати складні рішення в умовах наступу російських військ.

"Ми ближче познайомилися в лютому 2022-го під час оборони Києва. Коли треба було оперативно ухвалювати складні рішення, коли ворог стояв біля столиці, майже оточивши її. Мало хто уявляє, як тоді все відбувалося, що і як робили, аби не втратити серце країни. А ситуація була на межі…", – написав Кличко у дописі, поширеному у Телеграм-каналі.

Він нагадав, що за організацію оборони Києва Сирський отримав звання Героя України, а громада столиці присвоїла йому звання "Почесний громадянин міста Києва". Також Кличко відзначив його роль у Харківському контрнаступі та інших операціях.

"Потім був Харківський контрнаступ, яким керував Сирський. Інші операції. У лютому 2024 Олександр Сирський був призначений на посаду Головнокомандувача ЗСУ", – зазначив мер Києва.

Кличко наголосив, що оцінку діям бойового генерала можуть давати передусім військові, які розуміють специфіку процесів і ситуацію на полі бою: "Можна висловлювати претензії, критику, але бойовому генералу це можуть робити, мабуть, тільки військові. Які розуміють суть процесів і ситуацію на полі бою. Бо Сирський виконував свій обов'язок без телекамер, інтерв'ю, дописів у соцмережах. Складний обов'язок у ситуації, в якій йому доводилося працювати".

Кличко побажав Михайлу Драпатому успіхів на посаді головнокомандувача Збройних сил України та подолання викликів нової відповідальності.

"Бажаю новому Головнокомандувачу подолати виклики нової великої відповідальності. За вами – українська армія та її успіх на полі бою", – зазначив він.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що на посаду головнокомандувача ЗСУ буде призначено Михайла Драпатого замість Олександра Сирського.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7135