Флеш: Україна тестує РЕБ для придушення каналів керування реактивними "Шахедами"

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив про тестування варіантів протидії реактивним "Шахедам" за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, зокрема для придушення каналів керування безпілотниками через МЕШ-мережі.

"На зустрічі Президент визначив одне з найважливіших завдань – питання протидії реактивним "Шахедам"", – зазначив Бескрестнов.

За його словами, реактивні "Шахеди" є викликом для української протиповітряної оборони, однак найбільш небезпечними вони є в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу.

"Реактивні "Шахеди" – це справді виклик для нашої ППО, але реактивні "Шахеди" є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу", – написав він у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Бескрестнов повідомив, що провів день на полігоні, де відбувалося тестування варіантів протидії МЕШ-мережам силами РЕБ: "Я з радістю можу сказати, що виробники РЕБ за сприяння Brave1 та Головного управління радіоелектронної боротьби ГШ рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування "Шахедами" через радіомодеми МЕШ".

Він також зазначив, що Україна готується до можливих відповідей противника на розвиток українських засобів радіоелектронної боротьби.

"Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій", – зазначив радник президента.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19DxhYuWUJ/?mibextid=wwXIfr