Сибіга привітав прибуття американської журналістки Лори Лумер до України: Завжди краще на власні очі побачити реальність

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав прибуття до України американської журналістки Лори Лумер, зазначивши, що особистий візит дає можливість побачити реальність на власні очі та сформувати незалежну думку.

"Ласкаво просимо до України, @LauraLoomer! Ми раді вашому візиту. Завжди краще приїхати особисто, на власні очі побачити реальність і сформувати незалежну думку", – написав Сибіга у дописі, поширеному у соціальній мережі Х.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також побажав Лорі Лумер безпечного перебування в Україні та плідних і відкритих розмов.

"Бажаємо вам безпечного перебування та плідних і відкритих розмов", – зазначив Сибіга.

Як повідомлялося, раніше Лора Лумер, оприлюднивши відео прибуття до України, заявила, що приїхала побачити країну на власні очі та знайти докази пропаганди, яку, за її словами, їй поширювали.

"Я приїхала до України, щоб побачити крану на власні очі. Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене годували, і якщо я о не знайду, я повідомлю всіх, щоб вони також могли побачити світло", – зазначала вона.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2079649560951992372?s=46