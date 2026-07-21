Федоров відреагував на зміну головкома: Тепер очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни

Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість, голос змін, який не можна було не почути, прокоментував ексміністр оборони Михайло Федоров рішення президента України Володимира Зеленського призначити новим Головнокомандувачем ЗСУ Михайло Драпатого замість Олександра Сирського.

"Тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни за Незалежність, сильною командою та рішучими діями, спрямованими на збереження життів наших воїнів, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки", – написав Федоров у телеграм ввечері у вівторок.

Він привітав Драпатого з визначенням на посаду Головнокомандувача та повідомив, що зателефонував Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

"Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки. Дякую всім причетним!" – підсумував ексміністр оборони.

Перед цим Зеленський в оголошенні про заміну головкома повідомив, що запропонував Федорову "достойну позицію" у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову України та забезпечити її розвиток.

В той же час у дописі ексміністра оборони відсутній коментар щодо цього.

Радник президента Дмитро Литвин повідомив, що у середу планується чергова зустріч глави держави із Федоровим.

