Драпатий після оголошення про призначення головнокомандувачем ЗСУ: Служіння Україні означає абсолютну відповідальність

Михайло Драпатий подякував Президенту України Володимиру Зеленському за довіру, Міністру оборони – за підтримку, а Силам оборони України – за новий етап служби, після того як глава держави повідомив, що він стане новим головнокомандувачем Збройних сил України.

"Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність", – наголосив він у дописі, поширеному у соціальній мережі Facebook.

Він також висловив вдячність Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за роботу зі зміцнення українського війська: "Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс".

Михайло Драпатий зазначив, що має намір працювати відповідально та зосереджено, приділяючи особливу увагу військовослужбовцям, які сьогодні захищають Україну.

"Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу", – наголосив він.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що на посаду головнокомандувача ЗСУ буде призначено Михайла Драпатаго замість Олександра Сирського.

Михайло Драпатий – генерал-майор, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України. Народився 21 листопада 1982 року в Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Вищу військову освіту здобув у Харківському інституті танкових військ, який закінчив у 2004 році. Після випуску розпочав службу у 72-й окремій механізованій бригаді.

Під час війни на сході України у 2014 році командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї ОМБр. Став відомим після відео з Маріуполя, на якому бойова машина піхоти під його командуванням здійснила прорив через барикаду. Також керував виходом українських підрозділів з оточення під Ізвариним.

У подальшому Драпатий обіймав командні посади у 30-й та 58-й окремих механізованих бригадах, брав участь у бойових діях у районі Авдіївки, Ясинуватої та на Луганському напрямку. У 2019 році отримав звання полковника, а у 2021 році був визнаний найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України, отримавши перехідний меч королеви Великої Британії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році працював на керівних посадах у системі управління Збройних сил України. У 2024 році очолював оперативно-тактичне угруповання військ "Харків", де організував оборону під час російського наступу на півночі Харківської області.

29 листопада 2024 року указом президента України Михайла Драпатого призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ. У 2025 році він також керував оперативно-стратегічними угрупованнями військ "Хортиця" та "Дніпро". 3 червня 2025 року його призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Михайло Драпатий нагороджений Хрестом бойових заслуг, орденом Богдана Хмельницького I, II та III ступенів, відзнакою "Народний Герой України" та відомчою нагородою Міністерства оборони України "Вогнепальна зброя".

