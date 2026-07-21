Зеленський запропонував Федорову "достойну позицію у владі" з об'єднання та розвитку технологічної складової

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову "достойну позицію" у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову України та забезпечити її розвиток.

"Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та дипстрайки «Альфи» говорять самі за себе, і в умовах системи урядових структур це потрібно", - додав глава держави.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 12 липня неочікувано оголосив про рішення змінити прем'єр-міністра та уряд для реалізації "оновленої політичної стратегії". Голова держави запропонував на посаду міністра оборони главу МВС Ігоря Клименка замість Михайла Федорова, який очолив Міноборони лише у середині січня цього року.

Голова держави на зустрічі із фракцією правлячої партії "Слуга народу", за словами її учасників, пояснив своє кадрове рішення постійними конфліктами між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським, що підтвердив і сам Федоров.

За словами останнього, на рішення про його звільнення також вплинула реформа системи оборонних закупівель та незадоволені нею. Публічно Зеленський заявив, що Федоров залишиться в його команді, але той відмовився від запропонованої посади радника.

Рішення президента змінити Федорова викликало публічні протести. Як і торік у липні, коли люди вперше з початку війни вийшли на мітинги після рішення Верховної Ради обмежити незалежність САП та НАБУ, цього року активісти, а не політичні партії, знову закликали до "картонкових" протестів. Вони почалися 16 липня зранку перед голосуванням за новий уряд.

Верховна Рада таки звільнила Федорова, але посада нового міністра оборони залишилася вакантною. Протести після таких кадрових рішень продовжилися, і мітинг у п'ятницю ввечері в Києві біля Театру Франка зібрав більше людей, аніж напередодні. До вимог, які найчастіше люди пишуть на картонках, додалися відставка головкома Сирського.

Після обрання Зеленського президентом у травні 2019 року кілька місяців міністром оборони залишався Степан Полторак, а потім на цю посаду за сім років було призначено шість міністрів: Андрій Загороднюк (серпень-2019 – березень-2020), Андрій Таран (до листопада-2021), Олексій Резніков (до вересня-2023), Умєров (до липня-2025), Денис Шмигаль (до січня-2026) та Федоров. Щодо головкомів, то їх за каденцію Зеленського було троє: Руслан Хомчак (до липня-2021), Валерій Залужний (до лютого-2024) та Сирський.