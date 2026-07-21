Драпатий стане новим головнокомандувачем ЗСУ - Зеленський

На посаду головнокомандувача ЗСУ буде призначено Михайла Драпатаго замість Олександра Сирського, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент подякував Сирському та кожному воїну за сильні фронтові позиції України.

"Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна", - додав Зеленський.

Він повідомив, що у вівторок обговорив із Сирським і начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим подальші формати служби і правильну передачу справ.

"Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру", - наголосив глава держави.

За його словами, всі рішення будуть формалізовані у середу, 22 липня.