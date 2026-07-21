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Сибіга подякував Єврокомісії та EACEA за припинення фінансування Венеційської бієнале через участь РФ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Європейській комісії та Європейському виконавчому агентству з питань освіти та культури (EACEA) за рішення припинити фінансування Венеційської бієнале у розмірі 2 млн євро, наголосивши на неприпустимості підтримки ініціатив, які надають платформу Росії під час її агресивної війни проти України.

"Моральна сліпота обходиться дорого. Висловлюю вдячність Європейській комісії та EACEA за їхнє принципове рішення припинити фінансування Венеціанської бієнале у розмірі 2 млн євро", – написав Сибіга у дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

За словами міністра, Європейський Союз не має фінансувати ініціативи, які створюють платформу для Росії, поки вона продовжує війну проти України.

"Не може бути жодного фінансування з боку ЄС для ініціатив, які надають платформу Росії, поки вона продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України", – зазначив глава МЗС.

Сибіга додав, що на тлі російських ракетних ударів і руйнування культурної спадщини України Європа має залишатися непохитною у захисті своїх цінностей та відмові у легітимності агресора на міжнародній арені.
Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна інформувала, що Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури зупинило грант у розмірі EUR2 млн для Венеційської бієнале через повернення російського павільйону.

Джерело: x.com/andrii_sybiha/status/2079624618835382394?s=46

#україна #єк #бієнале #фінансування
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