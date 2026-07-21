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Зеленський привітав Бельгію з Національним днем та подякував за підтримку України

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Зеленський привітав Бельгію з Національним днем та подякував за підтримку України
Фото: x.com/BelgiumDefence

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера та народ країни з Національним днем Бельгії, відзначивши внесок бельгійців у підтримку України та протидію російській агресії.

"Вітаємо @Bart_DeWever та народ Бельгії з Національним днем! Українці цінують усе, що зробили бельгійці, аби захистити життя людей від російської війни та посилити тиск на Росію у зв'язку з її агресією...Бажаємо вашій країні миру, щастя та процвітання", – написав Зеленський у дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

Президент наголосив, що співпраця України та Бельгії сприяє зміцненню спільної безпеки Європи, а також висловив готовність до її подальшого поглиблення: "Наша співпраця зміцнює спільну безпеку Європи, і ми готові ще більше її поглиблювати".

Окремо Міністерство оборони Бельгії повідомило про участь українського загону у військовому параді в Брюсселі з нагоди Національного дня країни.

"Цьогорічний парад є особливим, адже він відзначився кількома прем'єрами, серед яких – участь дронів та українського загону", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Бельгії.

У відомстві зазначили, що український загін взяв участь у заходах у межах святкування Національного дня Бельгії.

 

 

#бельгія #підтримка #свято
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