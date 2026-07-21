Порошенко передав дрони ЗСУ та закликав владу призначити ключових міністрів

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав партію дронів різних модифікацій та техніку у півтора десятка підрозділів Сил оборони. Він також закликав владу терміново забезпечити повноцінну роботу уряду – монобільшість мала повернутися з канікул, а президент – внести в Раду кандидатури ключових під час війни міністрів оборони і закордонних справ.

"Людей не чують. Монобільшість — у відпустках. А Офіс президента не пропонує гідної альтернативи на ключові для країни посади. Нагадаю, що міністра оборони, міністра закордонних справ та голову СБУ призначає не президент, а Верховна Рада. Тому «Європейська Солідарність» і вимагає, щоб «слуги» терміново повернулися з канікул і негайно проголосували. Такою має бути доросла поведінка об’єднаної коаліції", – написав Порошенко на сторінці у Facebook.

Військові вже везли на передову 200 дронів "Блискавка", 250 FPV 15″ виробництва компанії "Вирій", 17 БПЛА DJI Mavic, 66 генераторів, 83 зарядні станції, більше сотні старлінків міні, квадроцикл та електробайки, а також оргтехніку та 85 детекторів дронів "Аспірин" – загалом на суму близько 28 млн грн., 20 млн грн із них заплатили лише за дрони "Вирій" на підтримку одному з найкращих виробників оборонної промисловості в Україні, нагадав політик.

"Наша команда закупила до війська вже сотні квадроциклів, а того дня ми передавали ще й електробайки. Їх попросили хлопці із 103-ї бригади, щоб рятувати життя наших воїнів і брати в полон орків", – писав пʼятий президент.

"Але для нашої команди не було часу на зневіру. Ми й надалі допомагали війську, підтримували українську оборонку, захищали державу і вимагали від влади дорослих рішень", – резюмував Порошенко.