Корецький обговорив із прем'єром Литви євроінтеграцію, енергетику та оборонну співпрацю

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час розмови з прем'єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом обговорив підтримку євроінтеграції України, співпрацю в енергетичній та оборонній сферах, посилення санкційного тиску на Росію, а також реалізацію ініціативи Drone Deal.

За словами глави українського уряду, він подякував литовському колезі за послідовну підтримку України.

"Україна покладає великі сподівання на головування Литви в Раді ЄС у 2027 році та послідовну підтримку нашої євроінтеграції. Уряд прискорить реалізацію необхідних реформ на шляху до членства в ЄС", – написав Корецький у соці мережі Facebook.

Прем'єри також обговорили співпрацю в енергетичній сфері, зокрема диверсифікацію постачань скрапленого газу та підтримку України в підготовці до зимового періоду.

Крім того, сторони порушили питання посилення санкційного тиску на Росію, розвитку оборонної співпраці та реалізації ініціативи Drone Deal.

"Обговорили співпрацю в енергетиці: диверсифікацію постачань скрапленого газу та підтримку в підготовці до зими. А також посилення санкційного тиску на росію. Окремо говорили про розвиток оборонної співпраці та реалізацію ініціативи Drone Deal", – наголосив прем'єр-міністр.

Також Корецький запросив Міндаугаса Сінкявічюса найближчим часом відвідати Україну.