Зеленський проводив зустріч з Федоровим – радник

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів зустріч із ексміністром оборони Михайлом Федоровим, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.
Він також повідомив журналістам, що президент ще проводить зустрічі.
Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів зустріч із ексміністром оборони Михайлом Федоровим, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.
Він також повідомив журналістам, що президент ще проводить зустрічі.
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