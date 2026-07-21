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Зеленський проводив зустріч з Федоровим – радник

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Зеленський проводив зустріч з Федоровим – радник
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів зустріч із ексміністром оборони Михайлом Федоровим, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Він також повідомив журналістам, що президент ще проводить зустрічі.

#федоров #зустріч #зеленський
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