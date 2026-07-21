Зеленський проводить "вирішальні зустрічі" – радник

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив про "вирішальні" зустрічі, що наразі проводить президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що "одразу після ухвалення рішень буде оприлюднено відповідну інформацію".

"Щойно відбулася одна майже вирішальна зустріч, а зараз триває ще одна – по суті, вирішальна; одразу після ухвалення рішень буде оприлюднено відповідну інформацію", – написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Такий коментар дав Литвин на питання, поставлене медиком медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі", який звільнився з армії рік тому Дмитром Козятинським. Козятинський є одним із стейкхолдерів протестів проти звільнення вже екс міністра оборони Михайла Федорова, що зрештою переросли у запит на звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

На тлі конфлікту Сирського та Федорова, що визнав сам Федоров, президент України проводить зустрічі з військовими. 19 липня президент провів розмови з командувачем Об'єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Раніше у понеділок Зеленський зустрівся вже з Горбатюком, Апостолом, Драпатим а також із командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігоря Оболєнського.