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Невідомі "напали" на салон краси у Києві: залишили частини туш тварин та облили будівлю рідиною

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Невідомі "напали" на салон краси у Києві: залишили частини туш тварин та облили будівлю рідиною

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій біля салону краси, повідомила пресслужба поліції.

"Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався сьогодні вранці біля одного із салонів краси у Печерському районі Києва. Невідомі залишили біля закладу території частини туш свійських тварин, а також облили вхідні двері та фасадні вікна рідиною", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у вівторок.

Дізнавачі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.

 

#хуліганство #краси #салон
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