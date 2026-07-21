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Лубінець: полк "Скеля" надає повне сприяння моніторингу, вже є одне кримінальне провадження

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Лубінець: полк "Скеля" надає повне сприяння моніторингу, вже є одне кримінальне провадження
Фото: Офіс Омбудсмана

Співробітники Офісу омбудсмана ще не завершили перевірку інформації про знущання з військових у 425 окремому штурмовому полку "Скеля", однак уже є одне кримінальне провадження, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

"Наша перевірка ще не завершилась. Але на підставі наших матеріалів уже відкрите кримінальне провадження. Наскільки я знаю, Державне бюро розслідувань вже вручило першу підозру. Я знаю, що вона буде не остання. У нас є додаткова інформація, що відбулося в місцях дислокації "Скелі", – сказав Лубінець в інтерв’ю "Новини Live".

За його словами, моніторинг Офісу омбудсмана працював 25-26 червня у військовій частині "Скелі". Співробітники Офісу відвідували полігон і можливі місця, де незаконно тримали військовослужбовців. Також вони мали змогу конфіденційно поспілкуватись із військовими.

Він зауважив, що не стикався з випадками приховування інформації та отримує повне сприяння у проведенні моніторингу.

Як повідомлялося, у червні 2026 року видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля", де від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців померли щонайменше 25 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

#розслідування #лубінець #скеля
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