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Верховний Суд залишив без змін вирок агенту, який "зливав" ворогу дані про військові локації та ДніпроГЕС

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Верховний Суд залишив без змін вирок агенту, який "зливав" ворогу дані про військові локації та ДніпроГЕС

Верховний суд залишив без змін вирок у вигляді 15-річного позбавлення волі жителю Запоріжжя, засудженому за державну зраду – передачу ворогу інформації про військові об’єкти та ДніпроГЕС, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Касаційний кримінальний суд залишив без змін покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – повідомляє відомство в телеграм-каналі у вівторок.

За даними прокуратури, на початку березня 2024 року чоловік добровільно погодився співпрацювати зі співробітником ФСБ РФ і протягом березня-червня передавав ворогу інформацію про сім локацій української ППО, військової техніки та підрозділів ЗСУ в Запоріжжі й області.

"Також за завданням російської спецслужби він збирав дані про наслідки удару по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя, зокрема передав фото й відео пошкоджень Дніпровської ГЕС та інших атакованих об’єктів", – уточнюється в повідомленні.

У відомстві зазначають, що після передачі інформації агент видаляв листування, однак під час обшуку правоохоронці вилучили телефон із доказами його зв’язку з ФСБ та матеріалами щодо військових і стратегічних об’єктів.

"У переписці він захоплювався наслідками російських обстрілів, а в суді своєї вини не визнав", – наголошують в Офісі генпрокурора.

Верховний Суд погодився з позицією прокурорів і визнав призначене покарання законним та справедливим. Вирок набрав законної сили, засуджений відбуває покарання.

#запоріжжя #верховний_суд #офіс_генпрокурора #дніпрогес
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