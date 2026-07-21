Правоохоронці відкрили матеріали у слідстві про заволодіння понад 241 млн грн на медобладнанні для онкохворих

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, члени якої організували масштабне розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.

"Слідство встановило, що фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання (понад 300 представників компаній) створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних йому компаній та службових осіб Національного інституту раку (НІР)", – повідомляє пресслужба НАБУ.

Як встановили детективи, схема передбачала кілька етапів забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних компаній у публічних закупівлях медичного обладнання для НІР. Зокрема, йшлося про визначення НІР розпорядником бюджетних коштів, встановлення повного контролю за процесом закупівель, проведення формального (удаваного) аналізу ринку медичного обладнання та створення умов для відхилення пропозицій непідконтрольних учасників тендерів.

Для заволодіння якомога більшою сумою коштів під час реалізації медичного обладнання його вартість унаслідок діяльності злочинної організації штучно збільшувалася подекуди у 3-4 рази порівняно з початковою ціною: до ланцюгів постачання вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання тощо. Це підтверджено низкою доказів, зібраних правоохоронними органами з 14 країн світу, які було залучено до розслідування в межах міжнародного співробітництва.

Упродовж 2021-2022 рр. під час закупівель медичного обладнання за кошти загального фонду, виділені з державного бюджету в межах проєкту "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР", учасники оборудки заволоділи коштами в особливо великих розмірах.

18 червня 2025 року НАБУ та САП викрили оборудку та повідомили про підозру шістьом членам злочинної організації (трьом посадовим особам НІР та трьом представникам приватних товариств, зокрема організатору та керівнику злочинної організації).

За результатами проведення значного обсягу слідчих дій уже після викриття злочинної організації, зокрема низки додаткових експертиз, встановлено, що загальна сума коштів, якими заволоділи члени злочинної організації, становить понад 241 млн грн.

Крім того, під час подальшого досудового розслідування детективи та прокурори встановили, що члени злочинної організації не обмежилися вчиненням лише цього злочину.

Наприкінці 2021 року вони розробили схему заволодіння коштами спеціального фонду в сумі 16,9 млн грн, виділеними з державного бюджету в межах цього ж проєкту. Йшлося про закупівлю медичного обладнання, необхідного для забезпечення функціонування позаштатного інфекційного ізолятора тимчасового перебування пацієнтів з COVID-19 в НІР. Проте з незалежних від членів злочинної організації причин цей умисел не було доведено до кінця.