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УЧХ допомагав постраждалим від російської комбінованої атаки на Одесу

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УЧХ допомагав постраждалим від російської комбінованої атаки на Одесу

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Одесу

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області спільно з рятувальними службами працювала на місці ліквідації наслідків атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Одесу

Волонтери надавали першу допомогу постраждалим. Вони евакуювали поранених до медичного закладу та  надавали першу психологічну допомогу людям, які перебували у стані гострої реакції на стрес.

За інформацією Одеської ОВА, у центрі Одеси внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури,  будівлі та припарковані автомобілі. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Крім того,  в Одеському районі внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею пошкоджено приватний житловий будинок.

Ліквідація наслідків російської атаки триває.

#одеса #тчху #обстріл #учх
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