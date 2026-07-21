УЧХ допомагав постраждалим від російської комбінованої атаки на Одесу

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Одесу

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області спільно з рятувальними службами працювала на місці ліквідації наслідків атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Одесу

Волонтери надавали першу допомогу постраждалим. Вони евакуювали поранених до медичного закладу та надавали першу психологічну допомогу людям, які перебували у стані гострої реакції на стрес.

За інформацією Одеської ОВА, у центрі Одеси внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, будівлі та припарковані автомобілі. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Крім того, в Одеському районі внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею пошкоджено приватний житловий будинок.

Ліквідація наслідків російської атаки триває.