ДСНС: 10 людей, серед них 2 дітей, загинули на водоймах за минулу добу, найменшому – лише 2 роки

На водоймах України за минулу добу загинули 10 людей, серед яких двоє дітей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Зокрема, надзвичайні події сталися в Миколаївській, Черкаській, Сумській, Харківській, Рівненській та Полтавській областях, а також у Києві. Найменшій загиблій дитині було лише 2 роки", – йдеться у повідомлені ДСНС у телеграм у вівторок.

У ДСНС закликали всіх бути пильними під час відпочинку, а дорослих не залишати дітей без нагляду. "Бережіть своє життя та дотримуйтеся правил поводження на воді. Детальніше з ними ви можете ознайомитися на національній безпековій вебплатформі "101: Простір безпеки для дітей, батьків та освітян", – йдеться у повідомленні відомства.