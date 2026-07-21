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ДСНС: 10 людей, серед них 2 дітей, загинули на водоймах за минулу добу, найменшому – лише 2 роки

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ДСНС: 10 людей, серед них 2 дітей, загинули на водоймах за минулу добу, найменшому – лише 2 роки
Фото: ДСНС

На водоймах України за минулу добу загинули 10 людей, серед яких двоє дітей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Зокрема, надзвичайні події сталися в Миколаївській, Черкаській, Сумській, Харківській, Рівненській та Полтавській областях, а також у Києві. Найменшій загиблій дитині було лише 2 роки", – йдеться у повідомлені ДСНС у телеграм у вівторок.

У ДСНС закликали всіх бути пильними під час відпочинку, а дорослих не залишати дітей без нагляду. "Бережіть своє життя та дотримуйтеся правил поводження на воді. Детальніше з ними ви можете ознайомитися на національній безпековій вебплатформі "101: Простір безпеки для дітей, батьків та освітян", – йдеться у повідомленні відомства.

#водойми #дснс
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