Діючі військові можуть підписати новий мотиваційний контракт до завершення чинного – Міноборони

Діючим військовим не треба чекати завершення чинного контракту, щоб підписати новий мотиваційний, роз’яснили у Міністерстві оборони України.

"Після підписання мотиваційного контракту дія попереднього припиняється. Новий контракт набирає чинності з дня його укладення, зазначеного в наказі по особовому складу", йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у вівторок.

Однак, зазначають у Міноборони, підписати новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу. Для укладення контракту в іншій частині потрібно офіційно до неї перевестися.

Нові контракти передбачають: чіткі строки служби (10 або 24 місяці залежно від посади); гарантоване право на звільнення без прив’язки до воєнного стану; відстрочку від повторного призову після звільнення; грошове забезпечення, бойові виплати та інші соціальні гарантії.