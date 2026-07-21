Ткачов з 17 липня приступив до виконання обов'язків начальника КМВА

Андрій Ткачов з 17 липня приступив до виконання обов’язків начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Відповідне розпорядження від 16 липня оприлюднено на сайті КМВА.

"З метою забезпечення безперервної діяльності Київської міської військової адміністрації приступаю з 17 липня 2026 року до тимчасового виконання згідно з Розподілом обов’язків між начальником Київської міської військової адміністрації, першими заступниками начальника Київської міської військової адміністрації та заступниками начальника Київської міської військової адміністрації, затвердженим 8 травня 2026 року", – йдеться у розпорядженні за підписом Ткачова.

Контроль за виконанням розпорядження він залишив за собою.

До цього призначення Ткачов працював першим заступником голови КМВА.

Попереднього очільника відомства, Тимура Ткаченка, звільнив своїм указом президент України Володимир Зеленський 16 липня.