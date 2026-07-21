Агент ГРУ РФ, який виготовляв вибухові пристрої для терактів у Запоріжжі, отримав 15 років тюрми – СБУ

Агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який готував саморобні бомби для терактів у Запоріжжі, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у березні 2025 року.

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконував завербований ворогом місцевий наркозалежний. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

В обмін на обіцянку "швидких" підробітків агент приступив до збирання саморобних вибухових пристроїв, підсилюючи їх металевими гайками і болтами для більшої уражаючої дії. Для цього він за інструкцією рашистів придбав хімічні компоненти, будматеріали та інші складові для виробництва бомб у домашніх умовах.

Готові СВП зловмисник мав заховати у схрони на території прифронтового міста та в його околицях, а потім направити відповідні координати куратору з РФ.

Також російський спецслужбіст доручив своєму поплічнику проводити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора. Для цього зрадник розклеював по місту провокаційні листівки, спрямовані на розхитування внутрішньої обстановки на півдні України.

Під час обшуку в затриманого вилучено каністру з розчинником, інші хімічні компоненти та елементи додаткового ураження для виготовлення СВП, а також мобільні телефони для зв’язку з ворогом.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.