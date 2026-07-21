Зеленський обговорив із командувачем Ніколюком ситуацію на східному напрямку

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командувачем оперативного командування "Схід" Віктором Ніколюком, під час якої обговорили поточну ситуацію в зоні відповідальності угруповання та першочергові потреби українських підрозділів.

"Детально обговорили поточну ситуацію у смузі відповідальності оперативного угруповання "Схід" та можливі кроки, рішення ворога і що ми можемо протиставити російській штурмовій активності. Особлива увага – ситуації навколо Слов’янська, Костянтинівки та Дружківки. Визначили першочергові потреби", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За словами президента, під час зустрічі також обговорили застосування українських далекобійних засобів ураження та можливості посилення українських підрозділів.

"Вдячний за оцінку та пропозиції у застосуванні наших мідстрайків та дипстрайків, обговорили шляхи застосування штурмових підрозділів та можливості додаткового посилення бригад і корпусів", – зазначив глава держави.