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У Запоріжжі троє загиблих, 13 поранених від удару російського КАБ по житловому будинку – ОВА

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У Запоріжжі троє загиблих, 13 поранених від удару російського КАБ по житловому будинку – ОВА

До трьох збільшилась кількість загиблих, також відомо про 13 поранених внаслідок російського бомбардування житлового будинку, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже троє загиблих та тринадцять поранених – збільшується кількість жертв та постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російські авіабомби забрали життя 67-річної жінки та чоловіків 62 та 49 років", – написав він у Телеграмі.

За його словами, усім пораненим надається уся необхідна допомога.

#запоріжжя #атаки_рф
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