В Одеський МВА обговорили з представниками Греції енергозабезпечення та модернізацію критичної інфраструктури

В Одеській міській військовій адміністрації відбулася робоча зустріч із спецуповноваженим МЗС Греції з питань України Спірідоном Ламбрідісом, генеральним консулом країни в Одесі Хрістосом Захаропулосом та представниками провідних грецьких компаній, під час якої обговорили, зокрема енергозабезпечення та модернізацію критичної інфраструктури міста, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

"Серед ключових напрямів співпраці – розвиток відновлюваної енергетики, забезпечення міста обладнанням для альтернативної генерації та модернізація критичної інфраструктури", – написав він у телеграм.

Лисак подякував грецькому народу, дипломатичній місії та бізнесу за незмінну підтримку Одеси.