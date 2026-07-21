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В Одеський МВА обговорили з представниками Греції енергозабезпечення та модернізацію критичної інфраструктури

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В Одеський МВА обговорили з представниками Греції енергозабезпечення та модернізацію критичної інфраструктури
Фото: https://t.me/odesaMVA

В Одеській міській військовій адміністрації відбулася робоча зустріч із спецуповноваженим МЗС Греції з питань України Спірідоном Ламбрідісом, генеральним консулом країни в Одесі Хрістосом Захаропулосом та представниками провідних грецьких компаній, під час якої обговорили, зокрема енергозабезпечення та модернізацію критичної інфраструктури міста, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

"Серед ключових напрямів співпраці – розвиток відновлюваної енергетики, забезпечення міста обладнанням для альтернативної генерації та модернізація критичної інфраструктури", – написав він у телеграм.

Лисак подякував грецькому народу, дипломатичній місії та бізнесу за незмінну підтримку Одеси.

#одеса #енергетика #греція
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