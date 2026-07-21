Україна готується до різних варіантів розвитку подій на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський

Україна готується до різних варіантів розвитку подій на чернігівсько-київському напрямку з урахуванням даних розвідки та дій Росії, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з командирами армійських корпусів.

"Була доповідь про нашу підготовку до різних варіантів розвитку подій на чернігівсько-київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки та постійний пошук росіянами додаткових шляхів затягування і розширення війни", – написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За словами президента, разом із т.в.о міністра оборони Євгенієм Хмарою та заступником керівника ОП Павлом Палісою він продовжив серію нарад із командирами армійських корпусів щодо першочергових потреб фронту, захисту прикордонних напрямків та реалізації стратегії оборони України.

У зустрічі взяли участь командири 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусів та 30-го корпусу морської піхоти.

Крім того, учасники наради проаналізували ситуацію на відповідних напрямках, обговорили захист Херсона, громад Дніпропетровської області, зокрема Нікополя, потреби у протидії російським безпілотникам, додатковому постачанні та посиленні фронтової протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, під час зустрічі також визначено необхідні рішення для продовження корпусної реформи.