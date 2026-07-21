Актор Бушмакін загинув на війні

На війні загинув український актор Євген Бушмакін, повідомила режисерка Тоня Ноябрьова.

"Женя загинув. У мене ніби вирвали серце", – написала вона в соціальних мережах і поділилася спогадами про спільну роботу з актором.

Бушмакіну було 45 років. Найвпізнаваніша його роль у фільмі "Герой мого часу" (реж. Тоня Ноябрьова, 2018 рік), за якому він став переможцем Національної кінопремії "Золота Дзиґа" в категорії "Найкращий актор". Також він знімався в таких фільмах і серіалах як: ""Ти мене любиш?", "Перші дні", "Все буде добре", "День незалежності" та багато інших.