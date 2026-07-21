Генштаб ЗСУ: Уражено винищувач МіГ-29 та ЗРГК "Панцир-С1" на аеродромі "Халіно" в РФ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження винищувача МіГ-29 та зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" на території Курської області (РФ).

"15-та окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" успішно провела операцію на аеродромі "Халіно" в Курській області. Уражено винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1"", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, орієнтовна вартість літака МіГ-29 становить $25 млн, ЗРГК "Панцир-С1" – $20 млн.