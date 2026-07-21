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Мовний омбудсмен оштрафувала вчителя одного з столичних ліцеїв за порушення мовного закону

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Мовний омбудсмен оштрафувала вчителя одного з столичних ліцеїв за порушення мовного закону
Фото: https://www.facebook.com

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла постанову про застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3,4 тис. грн до педагогічного працівника одного з столичних ліцеїв за порушення вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 

"Підставою для здійснення державного контролю стало звернення батька учня, ветерана російсько-української війни, який повідомив про порушення мовних прав дітей в освітньому процесі (під час навчального заняття у 1 класі було використано фрагмент мультфільму, звуковий супровід якого був виконаний російською мовою). Під час розгляду матеріалів державного контролю педагогічна працівниця визнала факт порушення", – йдеться в повідомленні Секретаріату омбудсмена.

Та наголосили, що використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є грубим та неприпустимим порушенням законодавства.

"Учні першого класу не повинні захищати свої мовні права від дорослих. Це обов’язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників – забезпечити освітній процес державною мовою", – додали у відомстві.

За результатами розгляду матеріалів було складено акт і протокол про адміністративне правопорушення, зокрема, уповноважена застосувала до вчителя адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3,4 тис. грн.

#штраф #мовний_омбудсмен #івановська
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