Сайт УЦОЯО тимчасово не працює, для учасників НМТ оприлюднено алгоритм дій

Сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) тимчасово недоступний через технічні причини.

"Через технічний збій сайт УЦОЯО тимчасово недоступний. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми та якнайшвидшим відновленням роботи сайту. Наголошуємо: тимчасові технічні труднощі не впливають на проведення НМТ. Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі", – йдеться в повідомленні Центру в в мережі Facebook.

Зазначається, якщо абітурієнтам потрібно увійти до персонального кабінету учасника НМТ, то можна скористатися посиланням: https://my.testportal.gov.ua/cabinet/login

Як повідомлялося, 17 липня розпочалися додаткові сесії НМТ, які триватимуть до 24 липня