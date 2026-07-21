САП: повідомлено про підозру посадовцям НГУ за розтрату коштів на суму понад 150 млн грн

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру вісьмом особам, які заволоділи коштами Національної гвардії України (НГУ) на загальну суму понад 150 млн грн, повідомляє САП.

"Серед підозрюваних – посадовці НГУ (заступник директора департаменту логістики Головного управління НГУ, начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступник), двоє підприємців-власників приватних компаній та директор однієї з підконтрольних їм фірм, а також двоє оцінювачів-пособників", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі у вівторок.

Дії підозрюваних кваліфіковано за трьома епізодами за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем а особливо великих розмірах або організованою групою)

За інформацією САП, у межах досудового розслідування встановлено, що у 2024 році для потреб НГУ знадобилася нерухомість для зберігання продовольства військових.

"Замість прямої купівлі у власників за реальною ціною посадовці Нацгвардії домовились із підприємцями: ті придбали приміщення через підконтрольну компанію і одразу перепродали НГУ за завищеною більш ніж на 143 млн грн ціною", – зазначають в антикорупційній прокуратурі.

Згідно з повідомленням, залучені оцінювачі за "винагороду" підробили звіти про оцінку майна, вказавши в них наперед визначену співучасниками завищену вартість.

Крім того, як зауважують в САП, ті самі підприємці у змові з посадовцями НГУ заволоділи ще понад 7 млн грн під час закупівель сонячних станцій та шин для військових частин.

"За рахунок незаконних прибутків службовці НГУ придбали автомобілі преміумкласу: "Mercedes-Benz AMG GLE", 2024 р.в., "Toyota Land Cruiser 300", 2021 р.в., "Audi Q8" 2019 р.в., земельні ділянки під забудову поблизу Києва, дворівневу квартиру у столиці площею понад 130 кв. м та апартаменти в Буковелі вартістю понад $300 тис.", – наголошується в повідомленні.

Наразі на це майно, а також на вилучені у підприємців кошти ($340 тис. та EUR99,7 тис.) накладено арешт.

Підозрюваних посадовців НГУ, уточнюють в САП, відсторонено від посад ще у травні 2025 року після перших обшуків.

Національна гвардія України на своїй сторінці в фейсбуці також повідомила, що після відкриття кримінального провадження НАБУ та проведення обшуків посадових осіб, які фігурують у справі, було відсторонено від виконання службових обов’язків.

Згідно з повідомленням Нацгвардії, одночасно Міністерством внутрішніх справ України було призначено службове розслідування.

"Національна гвардія України надавала повне та всебічне сприяння у межах компетенції під час проведення розслідування. Надавалася уся необхідна інформація на відповідні запити", – наголошується в повідомленні НГУ.