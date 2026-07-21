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Іспанія долучиться до відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України

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Іспанія долучиться до відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України

Уряд Іспанії профінансує розробку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації української системи управління повітряним рухом в межах гранту FIEM, йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Згідно з опублікованим релізом відомства, в межах візиту іспанської делегації на чолі з першим віцепрем'єр-міністром та міністром економіки, торгівлі і підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо Кабальєро було підписано низку угод, які передбачають модернізацію української аеронавігаційної інфраструктури відповідно до європейських стандартів.

Серед іншого було підписано угоду з ALG Indra Consulting, яка розробить стратегічну дорожню карту поетапного відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України.

Крім того ДП "Украерорух" та компанія Indra спільно підписали меморандум про взаєморозуміння, що охоплює довгострокове технічне партнерство у сферах управління повітряним рухом, цифрової трансформації, зв'язку, навігаційних і спостережних технологій, а також післявоєнного відновлення інфраструктури.

Зазначається, що під час переговорів сторони обговорили розширення співпраці в межах іспанської програми FIEM, зокрема мова йшла про реалізацію нових проєктів із відновлення та заміни пошкодженої аеронавігаційної інфраструктури.

"Підписані домовленості є важливим кроком до післявоєнного відновлення цивільної авіації України, модернізації аеронавігаційної системи та її інтеграції до європейського авіаційного простору", – наголосили у міністерстві.

 

#іспанія #мінвідновлення #відновлення
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