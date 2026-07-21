Агенція оборонних закупівель спростувала інформацію про нібито зупинку контрактування

Інформація, яка шириться у публічному полі про нібито зупинку контрактування Агенцією оборонних закупівель ДОТ, не відповідає дійсності, заявив в пресслужбі Агенції.

"Наголошуємо: ця інформація не відповідає дійсності. Контрактування триває у штатному режимі. Усі ключові процеси забезпечення Сил оборони здійснюються без зупинок", – йдеться у повідомленні.

В Агенції підкреслили, що "виконують свої зобов'язання перед військовими та постачальниками відповідно до затверджених процедур і графіків", а також закликали орієнтуватися на офіційні повідомлення.

"Працюємо далі, щоб забезпечення Сил оборони залишалося безперервним і прогнозованим", – додали в АОЗ.