На станції "Академік Вернадський" та криголамі "Ноосфера" стартують два міжнародні наукові проєкти

Завдяки участі України в проєкті POLARIN програми "Горизонт Європа", на станції "Академік Вернадський" та криголамі "Ноосфера" стартують 2 нові міжнародні дослідження, повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

"На "Вернадському" дослідять аерозольне розповсюдження мікробних спільнот у полярних регіонах у межах проєкту MICROAIRPOLAR. Другий проєкт – TRICUSO-FLOATS, присвячений моніторингу вуглецю в Південному океані, для нього з борту криголама "Ноосфера" запустять 6 аргобуїв із низкою сенсорів", – йдеться у повідомленні НАНЦ у вівторок.

Зокрема, в межах проекту MICROAIRPOLAR, яке проводять вчені Автономного університету Мадрида (Іспанія) та Університету Нортумбрії (Великобританія), встановлять на трьох станціях в Арктиці та на трьох – в Антарктиці спеціальне обладнання MicroAirCollector для відбору зразків мікроорганізмів із повітря. Вчені проведуть їхній генетичний аналіз, щоб встановити, кого саме вітер заносить у полярні регіони, та відстежать траєкторії повітряних мас і рух бактерій в Арктиці й Антарктиці та між ними.

У рамках другого проєкту – TRICUSO-FLOATS, який реалізують вчені Національного океанографічного центру (Велика Британія) та Норвезького дослідницького центру та Університету Сорбонна (Франція), проведуть моніторинг вуглецю в Південному океані. Для цього з "Ноосфера" запустять 6 аргобуїв із низкою сенсорів, які будуть вимірюватимуть загальну лужність та вміст розчиненого неорганічного вуглецю, що допоможе кількісно оцінити, скільки вуглецю поглинає Південний океан.

Обидва дослідження почнуться в наступному антарктичному сезоні, який стартує наприкінці 2026 року.

Також НАНЦ нагадує, що POLARIN об'єднує 64 полярні дослідницькі інфраструктури, які належать організаціям з усього світу. MICROAIRPOLAR та TRICUSO-FLOATS – перші проєкти-переможці, що отримають доступ до "Вернадського" та "Ноосфери" в межах POLARIN.

"Для України такі ініціативи – це можливість долучитися до новітніх наукових досліджень та бути активним членом глобальної полярної спільноти", – резюмують у НАНЦ.