Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Буссоль-С", склади, пункти управління БпЛА та інші військові об'єкти противника

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження радіолокаційної станції "Буссоль-С", складів, пунктів управління безпілотниками та інших військових об'єктів противника на тимчасово окупованій території України та на території РФ.

"20 липня та у ніч на 21 липня 2026 року … підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника. Так, уражено радіолокаційну станцію "Буссоль-С" у районі Хорлів Херсонської області", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, радіолокаційна станція "Буссоль-С" призначена для виявлення, супроводу та координатного забезпечення надводних (морських) цілей, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони та ВМФ РФ.

Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Давидовському Донецької області, склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області та склад матеріально-технічного забезпечення у районі Попово-Лежачів Курської області РФ.

Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Комара Донецької області, Кам'янського Запорізької області та в районі села Запоріжжя Донецької області.