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Прокуратура: у Дніпрі жорстоко побили волонтера й викрали кошти для ЗСУ

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Група зловмисників у м.Дніпро жорстоко побила волонтера і забрала у нього кошти для ЗСУ, троє фігурантів наразі затримані, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі у вівторок відомство повідомляє, що трьом учасникам групи повідомлено про підозру у розбої, двом із них також інкримінують вимагання.

За даними слідства, підозрювані дізналися, що волонтер отримав кошти на придбання автомобіля для ЗСУ.

"Вони приїхали до його помешкання, силоміць витягли чоловіка з квартири, жорстоко побили, проникли до житла та заволоділи $11 тис., серед яких були гроші для купівлі авто військовим, а також ювелірними виробами вартістю близько 100 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

В прокуратурі уточнюють, що серед підозрюваних – неодноразово судимий житель Павлограда, який, за даними слідства, має зв'язки у кримінальному середовищі.

У відомстві інформують, що після нападу двоє фігурантів почали вимагати у потерпілого ще $10 тис. за неіснуючий борг.

"Упродовж кількох місяців вони погрожували чоловіку насильством і вимагали гроші. Під час передачі коштів одного із підозрюваних затримали", – зазначається в повідомленні.

Під час восьми обшуків у Дніпрі правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

 

#побиття #дніпро #прокуратура #озу
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