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СБУ: викрито ще 6 "ухилянтських" схем, тільки однією з них скористалися понад 200 військовозобов'язаних

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Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України: затримано 15 організаторів оборудок, які за хабарі сприяли в уникненні призову через фіктивне працевлаштування, підроблені документи та втечу за кордон поза пунктами пропуску.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що, зокрема, на Сумщині контррозвідка та слідчі Головного слідчого управління СБУ ліквідували міжрегіональну схему оформлення ухилянтів "викладачами" фіктивного приватного навчального закладу.

"Використовуючи фейкове працевлаштування, клієнти оформлювали відстрочку від мобілізації. Такою "послугою" скористалися понад 200 військовозобов'язаних", – йдеться в повідомленні.

Наразі, за даними СБУ, затримано 8 організаторів оборудки разом із директоркою фіктивної установи.

У Харкові, як інформують у відомстві, викрито адвоката, який за хабарі організовував працевлаштування ухилянтів на місцеве підприємство критичної інфраструктури.

Крім того, у Рівному затримано представника експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), який разом зі спільниками фальсифікував історії хвороб мобілізованих для подальшого оформлення медичних довідок про непридатність до військової служби.

"Встановлено, що фігуранти "підтверджували" наявність тяжких захворювань та безпідставно встановлювали інвалідність ІІІ групи", – уточнюється в повідомленні.

Також, як повідомляє українська спецслужба, у Черкаській області затримано ділка, який за гроші допомагав ухилянтам отримати статус опікуна та у такий спосіб "відкосити" від мобілізації. Для цього фігурант залучав знайомих посадовців ВЛК для підроблення медвисновків родичам військовозобов'язаних про потребу у постійному догляді.

Крім того, за даними СБУ, на Івано-Франківщині викрито трьох фігурантів, які переправляли ухилянтів через державний кордон до сусідньої країни Євросоюзу, а у Дніпропетровській області затримано блогера із Самарівського району, який "зливав" у месенджер пункти базування та напрямки руху мобільних груп ТЦК і правоохоронців.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

#ухилянти #схеми #сбу
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