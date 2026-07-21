Трегубов: На схід від Осколу росіяни активно прориваються, ускладнилася ситуація і на захід від річки – у Куп'янську точиться активне протистояння

Речник Угруповання об'єднаних сил (УОС) Віктор Трегубов заявив, що російські війська посилили атаки в Куп'янському районі на Харківщині, на східному березі р.Оскіл ускладнена логістика через активну роботу дронів.

"Щодо Куп'янщини: ділимо її на дві частини по р.Оскіл. На схід від Осколу росіяни активно прориваються – через Ківшарівку, вони біжать у бік Куп'янська-Вузлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Їм чиниться значний опір, там вони зазнають великих втрат, але не особливо зупиняються при цьому ", – сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

За совами речника, ускладнилася ситуація і на захід від річки, безпосередньо у місті Куп'янськ, де росіяни посилили спроби зайти з півночі міста і зачепитися за його північні райони.

"Фактично вже чіпляються і вже в північних районах міста додатково йдуть бої. Вони там знищується у великій кількості, відкидаються, але вони активно посилюють тиск, вони кидають у бій ті резерви, які в них були за літо. І саме заразу у Куп'янську точиться активне протистояння", – наголосив Трегубов.

Він додав, що українська оборона на Куп'янському напрямку налагоджена дуже ефективно, і фіксується велика кількість знищених росіян.