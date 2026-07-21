Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Трегубов: На схід від Осколу росіяни активно прориваються, ускладнилася ситуація і на захід від річки – у Куп'янську точиться активне протистояння

1 хв читати
Додати як джерело
Трегубов: На схід від Осколу росіяни активно прориваються, ускладнилася ситуація і на захід від річки – у Куп'янську точиться активне протистояння
Фото: https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/

Речник Угруповання об'єднаних сил (УОС) Віктор Трегубов заявив, що російські війська посилили атаки в Куп'янському районі на Харківщині, на східному березі р.Оскіл ускладнена логістика через активну роботу дронів.

"Щодо Куп'янщини: ділимо її на дві частини по р.Оскіл. На схід від Осколу росіяни активно прориваються – через Ківшарівку, вони біжать у бік Куп'янська-Вузлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Їм чиниться значний опір, там вони зазнають великих втрат, але не особливо зупиняються при цьому ", – сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

За совами речника, ускладнилася ситуація і на захід від річки, безпосередньо у місті Куп'янськ, де росіяни посилили спроби зайти з півночі міста і зачепитися за його північні райони.

"Фактично вже чіпляються і вже в північних районах міста додатково йдуть бої. Вони там знищується у великій кількості, відкидаються, але вони активно посилюють тиск, вони кидають у бій ті резерви, які в них були за літо. І саме заразу у Куп'янську точиться активне протистояння", – наголосив Трегубов.

Він додав, що українська оборона на Куп'янському напрямку налагоджена дуже ефективно, і фіксується велика кількість знищених росіян.

#війна #трегубов #харківщина
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Уряд прискорить впровадження реформ для залучення зовнішнього фінансування та вступу в ЄС

Корецький: Уряд прискорить впровадження реформ для залучення зовнішнього фінансування та вступу в ЄС

Уряд налаштований прискорити проведення реформ, необхідних для отримання зовнішнього фінансування, економічного відновлення та вступу України до ЄС, …

Читати
Сирський: Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем

Сирський: Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відкинув критику щодо його небажання "воювати дронами", зауваживши, що не може за два місяц…

Читати
Сирський розкритикував ситуацію з новими контрактами і заявив, що "зарплата солдата – не резерв для перерозподілу"

Сирський розкритикував ситуацію з новими контрактами і заявив, що "зарплата солдата – не резерв для перерозподілу"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що лише 2 тисячі людей підписали нові контракти, відколи Міністерство оборони їх…

Читати