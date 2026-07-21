Індія викликала російського дипломата через загибель 4 моряків під час нападу на судно біля узбережжя України

У вівторок Міністерство закордонних справ Індії викликало російського тимчасового повіреного у справах Володимира Ладанова, щоб висловити "категоричне засудження" російського нападу на торгове судно біля берегів України, в результаті якого загинули 10 осіб, у тому числі четверо членів екіпажу з Індії, пише Hindustan Times.

"Тимчасовий повірений у справах Росії Володимир Ладанов був викликаний до Міністерства закордонних справ на очах у широкої громадськості, а телевізійні знімальні групи знімали його прибуття у вівторок вранці. Це був перший випадок загибелі індійських моряків у російсько-українському конфлікті. Ладанова викликали, оскільки посол Росії перебував поза межами Нью-Делі", – йдеться у повідомленні.

У офіційному повідомленні зазначено, що міністерство "висловило серйозну стурбованість Індії та однозначне засудження нападу на торгове судно MV Golden Leo 19 липня 2026 року, що призвело до трагічної загибелі чотирьох індійців".

Як йдеться в повідомленні, індійська сторона наголосила Ладанову, що "такі напади підривають безпеку, захищеність та стабільність міжнародної морської торгівлі".

Російському тимчасовому повіреному було "запропоновано довести до відома своїх владних органів глибоку стурбованість Індії тим, що напади на торговельні судна та пов'язана з ними загибель невинних цивільних осіб є неприйнятними і їх необхідно запобігати".