ТЦ "Епіцентр" у Сумах знищено внаслідок удару РФ

Унаслідок чергової російської атаки в ніч на 21 липня повністю згорів торговий центр "Епіцентр" у Сумах, загиблих та постраждалих немає, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

За попередньою інформацією, близько 22:30 внаслідок атаки безпілотників в одному з торгових відділів ТЦ виникла пожежа. Через надзвичайно високий рівень небезпеки та повторні удари рятувальники тривалий час не могли розпочати її гасіння. Зрештою вогонь повністю знищив будівлю торгового центру. Станом на ранок на місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС.

"Торговий центр "Епіцентр" у Сумах загальною площею понад 23 тис кв. м відкрив свої двері 1 листопада 2014 року. Для компанії це не просто втрачена будівля, це місце, яке майже 12 років було частиною життя Сум, місцем роботи для сотень людей і простором, куди щодня приходили тисячі містян, щоб облаштовувати свої домівки, будувати, ремонтувати та планувати майбутнє. Компанія висловлює щиру вдячність рятувальникам, які, ризикуючи власним життям під загрозою повторних атак, продовжували виконувати свій обов’язок. Ми також зробимо все можливе, щоб підтримати наших працівників, які втратили своє робоче місце, та якнайшвидше подолати наслідки цього чергового акту російського терору", - йдеться у релізі.

З початку повномасштабного вторгнення було повністю знищено вже дев’ять торгових центрів "Епіцентр" у різних регіонах України. Ще один торговий центр залишається на тимчасово окупованій території, а 14 об’єктів компанії зазнали пошкоджень. Також було зруйновано логістичний хаб на Київщині. Загальна площа знищених, окупованих та пошкоджених об’єктів становить близько 660 тис. кв. м.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, яка об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на початок 2026 року мережа ритейлера об'єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).