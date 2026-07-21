Об’єкт будівництва Arricano на Лук’янівці зазнав пошкоджень унаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву

У ніч проти 19 липня внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії по Києву зазнав пошкоджень об’єкт будівництва торговельно-розважального центру на Лук’янівці, що реалізується девелоперською компанією Arricano, постраждалих немає, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

За попередніми оцінками, пошкоджено металеві конструкції будівлі (балки та ферми), залізобетонні конструкції (колони й перекриття), зруйновано фасадні конструкції та сендвіч-панелі — орієнтовно понад 70% їх загального обсягу. Також сталося часткове загоряння покрівлі будівлі. За оцінками фахівців, масштаби руйнувань цього разу є значно більшими, ніж після попередніх ворожих атак.

"Попри черговий удар по цивільній інфраструктурі, ми зберігаємо стратегічне бачення розвитку цього проєкту. Кожна така атака завдає значної шкоди, однак не змінює нашої впевненості в майбутньому України. Наразі триває детальна оцінка наслідків пошкоджень, за результатами якої буде визначено обсяг необхідних відновлювальних робіт та подальші кроки щодо реалізації проєкту", — зазначила CEO Arricano Anna Chubotina в повідомленні на Facebook-сторінці компанії у вівторок.Будівництво ТРК Lukianivka наразі призупинене до проведення відповідними компетентними органами необхідних заходів щодо встановлення наявності вибухонебезпечних предметів на будівельному майданчику. До того ж об’єкт уже зазнавав пошкоджень під час попередніх масованих обстрілів Києва. Arricano планує повернутися до активної фази реалізації проєкту після стабілізації безпекової ситуації та за умови залучення необхідного фінансування.

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) через свої дочірні українські компанії, володіє чотирма торговими центрами в Україні: ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у Києві, ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, які перебувають на стадії проектування. Крім цього компанія веде будівництво київського ТРК Lukianivka.