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Що найменш двоє поранених через російську атаку на Одесу – МВА

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Що найменш двоє поранених через російську атаку на Одесу – МВА

Попередньо відомо про двох людей, які дістали поранення внаслідок російської ракетно-дронової атаки на місто, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"На цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Це 17-річний хлопець та 23-річна дівчина", – написав він у Телеграми.

За словами Лисака, пораненим надається уся необхідна медична допомога. Раніше він повідомив, що через атаку пошкоджений житловий будинок.

За даними начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, в центрі Одеси пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури: житлові будинки та установи.

Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.

 

 

#атака_рф #одеса
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