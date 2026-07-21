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Мінсоцполітики: 110 дітей із Вишневого оздоровляться в "Артеку" на Закарпатті

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Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності заявляє, що 110 дітей, які разом з родинами постраждали від нещодавніх ворожих обстрілів у Вишгороді Київської області, оздоровляться у Міжнародному дитячому центрі "Артек" на Закарпатті.

Зазначається, що поїздку організовано за підтримки Мінсоцполітики, Державної служби України у справах дітей, Київської обласної державної адміністрації та Вишневої міської територіальної громади.

"Для дітей, які щодня живуть в умовах війни, такі поїздки – це можливість хоча б на деякий час залишити позаду тривоги, активно провести час, знайти нових друзів і відпочити у безпечному середовищі. Цього разу до "Артеку" вирушили 110 дітей, які потребують першочергової соціальної уваги, зокрема ті, які постраждали внаслідок техногенної катастрофи", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві розповіли, що, серед іншого, діти працюватимуть із психологами й арт-терапевтами, братимуть участь у спортивних, творчих та освітніх заходах, перебуватимуть під постійним медичним супроводом і отримуватимуть збалансоване п'ятиразове харчування. 

Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п'ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Повідомлялося про вісьмох загиблих і 29 поранених, а також про тимчасову евакуацію 600 людей, оголошену через загрозу повторної детонації.

#мінсоцполітики #діти #оздоровлення
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