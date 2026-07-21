Повідомлено про підозру шахраям, які заволоділи квартирами на понад 2,6 млн грн – поліція

Столичні поліцейські повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, які заволоділи квартирами у Києві та Івано-Франківську на понад 2,6 млн грн, інформує ГУ Нацполіції Києва.

"Організатором оборудки був 45-річний киянин, який залучив чотирьох своїх знайомих: двох киян, пенсіонерку з Київської області та жительку Івано-Франківська. Загальна сума збитків, спричинена діями зловмисників, становить понад 2,6 млн грн", – йдеться у повідомленні Телеграм.

За інформацією поліцейських, шахраї підшуковували квартири, власники яких померли або тривалий час перебували за межами України. "Надалі підробляли паспорти, та потім зверталися до нотаріусів і на підставі цих документів переоформлювали нерухомість на інших осіб".

У такий спосіб фігуранти спочатку незаконно заволоділи квартирою в Івано-Франківську, а потім використали ту саму схему при заволодінні квартирою у Подільському районі Києва. Ще в одному випадку зловмисники намагалися незаконно переоформити одну третю частину квартири у Києві.